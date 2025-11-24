Foto fake generate con l’intelligenza artificiale un libro spiega come fare a riconoscerle

Pisa, 24 novembre 2025 – La foto di un disastro naturale mai avvenuto diventa virale sui social e orienta il dibattito pubblico. Un volto perfetto e inesistente promuove un prodotto di bellezza in una campagna pubblicitaria. Un video ritrae un politico che pronuncia parole mai dette. Sono alcuni esempi di come le immagini generate dall'intelligenza artificiale stiano modificando il modo in cui percepiamo la realtà. E Veronica Neri, professoressa di Filosofia morale dell'Università di Pisa, nel suo ultimo libro si chiede che cosa accade quando l'immagine smette di rappresentare il mondo e comincia a costruirlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Foto fake generate con l’intelligenza artificiale, un libro spiega come fare a riconoscerle

