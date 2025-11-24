Forse dovrei fare un album di ninna nanne | Nicole Scherzinger posta il video di un fan che si è addormentato al suo concerto

Nicole Scherzinger si è resa protagonista di un episodio divertente sui social. La cantante, ex membro del gruppo PussyCat, ha postato su Instagram un video di un suo fan particolarmente assonnato. Proprio durante il suo ultimo concerto, nella platea qualcuno ha immortalato un signore sulla sessantina che, nonostante abbia acquistato un posto in prima fila, non ha resistito ad un breve sonnellino. Subito l’uomo addormentato è stato beccato da un utente che ha poi inviato il video alla Scherzimger. La cantante hawaiana ha ripostato il video con la caption ironica: “ Aspettate, questo è forse il segnale che dovrei fare un album di ninna nanne? “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

