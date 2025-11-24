Forse dovrei fare un album di ninna nanne | Nicole Scherzinger posta il video di un fan che si è addormentato al suo concerto
Nicole Scherzinger si è resa protagonista di un episodio divertente sui social. La cantante, ex membro del gruppo PussyCat, ha postato su Instagram un video di un suo fan particolarmente assonnato. Proprio durante il suo ultimo concerto, nella platea qualcuno ha immortalato un signore sulla sessantina che, nonostante abbia acquistato un posto in prima fila, non ha resistito ad un breve sonnellino. Subito l’uomo addormentato è stato beccato da un utente che ha poi inviato il video alla Scherzimger. La cantante hawaiana ha ripostato il video con la caption ironica: “ Aspettate, questo è forse il segnale che dovrei fare un album di ninna nanne? “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sono, ancora una volta, sparito dai social: comincio a pensare che questa cosa non faccia troppo per me e che dovrei, forse, trovarmi un'altra occupazione o dedicarmi a queste attività (la fotografia, la scrittura, etc.) in maniera diversa, magari senza fare troppo - facebook.com Vai su Facebook
Forse a volte dovrei contare fino a 10 prima di rispondere… Vai su X
“Forse dovrei fare un album di ninna nanne”: Nicole Scherzinger posta il video di un fan che si è addormentato al suo concerto - L'ex Pussycat Dolls pubblica il video di un fan sessantenne che si addormenta durante il suo show nonostante il posto in prima fila ... ilfattoquotidiano.it scrive
Claudio Baglioni non si ritira più: “Forse dovrei fare un nuovo disco” - Sembrava una certezza, un congedo annunciato con grazia: Claudio Baglioni avrebbe lasciato le scene entro il 2026. Scrive dilei.it
Claudio Baglioni non si ritira più? «Forse dovrei fare un nuovo disco» - A Firenze, sul palco del Teatro della Pergola, Claudio Baglioni lancia una frase che basta a riaccendere le speranze dei fan: «Forse dovrei fare un nuovo disco». Riporta vanityfair.it