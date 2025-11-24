Forbidden Fruit anticipazioni 25 novembre | Zeynep vuole sposare Dundar Lila vede Yildiz e Kemal insieme

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 La seconda stagione di Forbidden Fruit si avvicina al finale, con nuovi colpi di scena che lasceranno lo spettatore a bocca aperta. Nell' episodio di martedì 25 novembre, dopo l'ennesimo dispiacere, Zeynep penserà a come farla pagare ad Alihan e si confiderà con la sorella che, subito, sarà disposta ad aiutarla. L'appuntamento è alle 14.10 su Canale 5; vediamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata della dizi. Dov'eravamo rimasti Yildiz ha detto a Zeynep di essere in possesso del telefono di Ender; in particolare, le ha detto di aver visto alcune foto in cui lei e Alihan . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

