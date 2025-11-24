Fontivegge doppio sì in consiglio comunale | illuminazione videosorveglianza e hub di alta formazione

Due ordini del giorno approvati. Ed entrambi riguardano Fontivegge. Il consiglio comunale di Perugia dà il via libera con 20 voti favorevoli e 10 astensioni all'ordine del giorno di Lorenzo Mazzanti e Cesare Carini (Pensa Perugia) e approva all'unanimità quello di Riccardo Mencaglia (Fratelli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Fontivegge, doppio sì in consiglio comunale: illuminazione, videosorveglianza e hub di alta formazione

Altri contenuti sullo stesso argomento

Fontivegge sorvegliata speciale: ecco dove arriva una nuova telecamera anti balordi - Non solo con l’istituzione di una zona rossa, ma con l’arrivo di una nuova telecamera in uno dei punti più caldi del quartiere, come richiesto direttamente ... Si legge su ilmessaggero.it

Fontivegge, la lite col machete e la rabbia: «La paura non è tornata, non è mai andata via» - Come lo dobbiamo dire che non ce la facciamo più? Secondo ilmessaggero.it