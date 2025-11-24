Follia Gueye in United-Everton | schiaffo al compagno di squadra Keane ed espulsione
Nella partita di Old Trafford il centrocampista è stato cacciato al minuto 13 dopo aver colpito il difensore della sua stessa squadra durante una lite. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
