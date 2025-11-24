Follia Gueye in United-Everton | schiaffo al compagno di squadra Keane ed espulsione

Nella partita di Old Trafford il centrocampista è stato cacciato al minuto 13 dopo aver colpito il difensore della sua stessa squadra durante una lite. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Follia Gueye in United-Everton: schiaffo al compagno di squadra Keane ed espulsione

Argomenti simili trattati di recente

Follia Gueye in United-Everton: schiaffo al compagno di squadra Keane ed espulsione - Nella partita di Old Trafford il centrocampista è stato cacciato al minuto 13 dopo aver colpito il difensore della sua stessa squadra durante una lite ... Segnala msn.com

Follia totale in Premier League: Gueye schiaffeggia un compagno dell'Everton e viene espulso - Da lasciare attoniti quanto è appena successo in Premier League. tuttomercatoweb.com scrive

Gueye dell’Everton espulso dopo un faccia a faccia con un compagno - Il centrocampista dei Toffees ha spintonato Keane e l’arbitro ha estratto il cartellino rosso Nel posticipo della dodicesima giornata di Premier League tra Manchester United ed Everton è successo un e ... Segnala msn.com