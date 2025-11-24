Flavio Frasson | Mi sento il padre spirituale di Alberto

A festeggiare Alberto Stefani a Borgoricco c'è anche Flavio Frasson, presidente di Etra: «Mi sento il padre spirituale di Alberto, l'ho visto nascere, all'inizio della sua carriera gli ho ceduto il mio posto in consiglio comunale e lui sta facendo la storia dopo aver bruciato le tappe.

