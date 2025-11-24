Flat tax dipendenti nel 2026 | nove misure di taglio Irpef dall’1 al 15 per cento
Con le novità in arrivo nella legge di Bilancio sono in tutto nove le misure di flat tax per i dipendenti nel 2026, con tagli dell’Irpef dall’1 al 15 per cento. L’aliquota minima si verserà sui premi di produttività, mentre al 15 per cento saranno assoggettate alcune misure di straordinario e di lavoro notturno, nonché il trattamento accessorio dei lavoratori della Pubblica amministrazione. Ci sono anche le lezioni private degli insegnanti, mentre i rinnovi contrattuali dei dipendenti del settore privato e gli straordinari degli infermieri saranno assoggettati all’imposta del 5 per cento. Ecco, dunque, un quadro quasi definitivo delle aliquote di flat tax da applicare nel 2026 tra conferme e nuove misure. 🔗 Leggi su Lettera43.it
