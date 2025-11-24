Fiuggi Stracci&Canovacci domenica in scena Trasmissioni- playlist di una sonda umana

Tutto pronto per il primo spettacolo della Rassegna Stracci&Canovacci in scena domenica 30 novembre alle ore 18.30 al teatro comunale di Fiuggi di Sara Carapellotti "Trasmissioni- playlist di una sonda umana".C’è un oggetto che da quasi cinquant’anni viaggia nello spazio interstellare, oltre i. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

fiuggi stracciampcanovacci domenica in scena trasmissioni playlist di una sonda umana

