Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Black Friday 2025, gli accessori, le cucce e i giochi in sconto per cani, gatti e tutti i tuoi animali ... wired.it
«Pio Marco Salomone non era l'obiettivo dell'agguato. Ho sparato per uno sguardo di troppo, ma volevo colpire ... leggo.it
Sicurezza, arrivano 10 nuovi carabinieri in provincia pordenonetoday.it
Stranger Things 5, i fratelli Duffer avvertono: "Vedrete la morte più violenta di sempre" comingsoon.it
Risultati città per città delle elezioni in Veneto 2025: la mappa interattiva, cerca il tuo comune ilrestodelcarlino.it
Napoli, il Presidente Mattarella inaugura l?anno accademico della Facoltà Teologica ilmattino.it
Chi è e cosa fa il compagno di Bianca Berlinguer
bianca berlinguer e il suo compagno: una relazione duratura e riservata La figura di Bianca Berling... ► jumptheshark.it
Scontro Sala Salvini sulla sicurezza. “Non ha fatto nulla, solo spot elettorali”. “Io a processo per averci provato”
Alla Triennale di Milano, a margine dell’evento Direzione Nord, va in scena un duello a distanza tr... ► ilfattoquotidiano.it
Cobolli eroe di Coppa Davis, Italia ora ha 3 assi azzurri
(Adnkronos) – Da eroe della Coppa Davis a futuro top ten? Il trionfo azzurro di Bologna consacra Fla... ► periodicodaily.com
Giornata contro la violenza sulle donne, dai teatri alla panchina rossa: ecco le iniziative a Bologna
Bologna, 24 novembre 2025 – Si avvicina la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ... ► ilrestodelcarlino.it
Azzano, operaio di 52 anni investito da un muletto: ferito alle gambe
L’INTERVENTO. Alle 9.40 di lunedì 24 novembre un operaio è stato portato in ospedale in codice gial... ► ecodibergamo.it
Napoli, agguato all'Arenaccia. Il killer del 19enne ha soltanto 15 anni: «Sono stato io a sparare»
Ha solo 15 anni e ha confessato. «Sono io che l?altra notte ho sparato a Pio Marco Salomone. Sono ve... ► ilmattino.it
David Beckham “smaschera” la moglie Victoria sull’albero di Natale di casa e ricrea il siparietto virale su Netflix
David Beckham non perde occasione per stuzzicare sua moglie Victoria, nemmeno durante i preparativi... ► cultweb.it
Nel carcere della Dozza anche il servizio di infermeria è al collasso
Non solo per i detenuti, ma la situazione nel carcere della Dozza è “gravissima” anche per il pers... ► bolognatoday.it
Enzo Iacchetti denunciato dall’Ucei per istigazione all’odio razziale: “Antisemitismo degno di Hitler”
Enzo Iacchetti è stato denunciato dall’Ucei, l’Unione delle Comunità ebraiche italiane, per istigaz... ► tpi.it
“Riposa in pace”. Lutto nella musica, si è spento il cantante: quel grande concerto in Italia
Ci sono notizie che arrivano come un fulmine a ciel sereno, capaci di fermare per un attimo il ritm... ► caffeinamagazine.it
Paura a Torrevecchia, esplode una bomba carta
Roma, 24 novembre 2025 – Una bomba carta è stata fatta esplodere, intorno alle 22 di ieri, nel vano... ► ilfaroonline.it
Serie true crime su predatore sadico conquista il primo posto su Netflix
il successo di “manhunt: chasing the fox” su netflix La piattaforma di streaming Netflix ha lanciat... ► jumptheshark.it
La scuola elementare con una palestra tutta nuova: "Primo esempio a Milano di questo tipo"
La scuola primaria Goffredo Mameli di via Console Marcello a Milano ha una nuova palestra. È stata... ► milanotoday.it
Figlio si traveste dalla madre morta per la pensione: ecco la foto con cui voleva truffare il Comune
Il figlio di Graziella Dall’Oglio, morta nel 2022, si era truccato e aveva usato una parrucca per i... ► milano.repubblica.it
Piogge forti e rischio idrogeologico, in alcune zone l’allerta diventa arancione
FIRENZE – In peggioramento. il meteo nell’area centro occidentale della Toscana. L’intensificarsi ... ► corrieretoscano.it
Costa, Lecco e Calolzio: un weekend nel segno della vittoria
Weekend dolcissimo per le principali squadre lecchesi di pallacanestro impegnate nei campionati na... ► leccotoday.it
Incidente a Caselle Torinese: scontro tra auto e furgone, il conducente della vettura trovato ubriaco al volante
Gli agenti della polizia locale di Caselle Torinese hanno denunciato un uomo con l'accusa di avere... ► torinotoday.it
Gatti salta Bodo Glimt Juve: il motivo dell’assenza del difensore bianconero per il match di Champions League in programma in Norvegia
di Redazione JuventusNews24Gatti non ha recuperato dalla febbre e ha saltato la rifinitura di stamat... ► juventusnews24.com
Un investimento da 280mila euro per potenziare la rete fognaria bianca in via Tonale e via delle Piante
Via libera al Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per il potenziamento della rete di f... ► riminitoday.it
Ritardi nelle borse di studio, mensa a pagamento per gli studenti: la denuncia della Flaica
I ritardi nell'erogazione delle borse di studio stanno compromettendo il servizio mensa presso il ... ► salernotoday.it
Olimpiadi, scontro sulle opere affidate ai privati. L'assessora Riva: "Milano non può mai contare sul Governo"
Il Comune di Milano, per le Olimpiadi, non avrebbe dovuto affidare ai privati la realizzazione di ... ► milanotoday.it
Liste di attesa in Campania, la Regione dopo il servizio di Report: «Querela per diffamazione»
«Come annunciato, è stato dato mandato all'Ufficio legale della Regione di procedere a una querela p... ► ilmattino.it
Meteo in peggioramento, diramata l'allerta arancione su tutta la Campania
Il maltempo sta peggiorando in tutta la Campania. La Protezione Civile ha infatti diramato un’alle... ► napolitoday.it
Spazzolino elettrico, guida alla scelta e classifica del 2025
Per grandi e piccini e con testina rotante o tecnologia sonica, ecco alcune proposte per un sorriso ... ► vanityfair.it
Regionali in Campania, la sfida tra Fico e Cirielli: tutti i risultati
Campania chiamata alle urne per decidere il successore di Vincenzo De Luca, presidente di Regione d... ► ilgiornale.it
Cosa resterà a Milano dalle Olimpiadi: il fondo per lo sport di base, la formazione per gli allenatori. E un nuovo impulso di notorietà
Un fondo per contributi alle associazioni sportive. Sarà questa, secondo l'assessora allo sport Ma... ► milanotoday.it
Natale al Residence Galileo Rocca Priora: eventi culturali, attività creative e momenti condivisi con i familiari
Rocca Priora – Il periodo più atteso dell’anno si avvicina e il Residence Galileo Rocca Priora ha g... ► ilfaroonline.it
Infrastrutture, Marchetta (Dc): "Via libera alla nuova tangenziale da 2,2 miliardi"
“È stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica della nuova tangenziale di Agri... ► agrigentonotizie.it
La Uil Scuola Rua apre una nuova fase della propria attività sindacale con la nomina del nuovo segretario generale
La UIL Scuola RUA di Rimini apre una nuova fase della propria attività sindacale con la nomina del... ► riminitoday.it
Stranger Things 5, i fratelli Duffer avvertono: "Vedrete la morte più violenta di sempre"
I creatori di Stranger Things sanno come tenerci ancora sulle spine a pochi giorni dall'uscita del V... ► comingsoon.it
Ladro 'omino Michelin': cerca di rubare 500 euro di vestiti indossandoli uno sopra l'altro
Sistema: Insieme a un complice ha preso vestiti per 500 euro dagli scaffali, poi li ha indossati u... ► milanotoday.it
Dall’ufficio all’aperitivo, il dolcevita reinventa l’outfit quotidiano con charme senza tempo e versatilità
Il dolcevita non è solo un classico: è la base da cui ripartire per creare outfit impeccabili. Nell... ► iodonna.it
Il caso in disco, un papà protesta: "Mia figlia più di un'ora e mezza in fila sotto la pioggia. Non c'era alcun motivo"
C'è un caso in discoteca che è stato sollevato sui social da un genitore, come tanti giovani sua f... ► cesenatoday.it
Giornata contro la violenza sulle donne: domani istituzioni e studenti al Teatro Nuovo
Si svolgerà domani, martedì 25 novembre alle ore 10, presso il Teatro Nuovo nel quartiere Carmine ... ► salernotoday.it
I volontari del Movimento 5 Stelle al lavoro per la pulizia civica al Parco Briolini e in spiaggia
"Anche quest’anno come Gruppo Territoriale M5S di Rimini insieme al senatore Marco Croatti abbiamo... ► riminitoday.it
Giulia Innocenzi ci racconta l'inchiesta shock di Report sulla carne scaduta nel macello italiano (e un professore ci spiega come scongelare correttamente la carne)
Come evitare i rischi di carni trattate non a norma di legge? E come tutelarsi anche nella cucina di... ► vanityfair.it
Forum Risk Management: da domani, per quattro giorni, ad Arezzo tutta la Sanità Italiana
Arezzo, 24 novembre 2025 – Forum Risk Management: da domani, per quattro giorni, ad Arezzo tutta la... ► lanazione.it
Napoli, gestione dei rischi ambientali: ecco l?Academy che forma i manager della prevenzione
Graduation Day per 40 allievi della seconda edizione della Return Academy al Dipartimento Strutture ... ► ilmattino.it
Un ristorante dove si può andare con il proprio partner digitale? Arriva a New York, ci si siede da soli ma con lo smartphone davanti
Meglio soli che male accompagnati o meglio comunque soli ma con l’AI? Secondo EVA AI (che è un’app ... ► ilfattoquotidiano.it
Volontariato, siglato protocollo d’Intesa tra il Comune di Montalto di Castro e il Csv
Montalto di Castro, 24 novembre – E’ stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra il Comune di Mon... ► ilfaroonline.it
"Che è? Un'interrogazione?": la domanda spiazza Cobolli, lui reagisce così
La conferenza post-vittoria della Nazionale italiana nella finale di Coppa Davis contro la Spagna ha... ► video.gazzetta.it
Adani a Bastoni dopo il derby: «Il vostro livello richiede altro?». La replica del difensore nerazzurro
di Redazione Inter News 24Adani a Bastoni dopo il derby: «Il vostro livello richiede altro?». La rep... ► internews24.com
Nel Valdarno aretino nasce il Teen hub: oltre 3,6 milioni di euro per uno spazio innovativo dedicato agli adolescenti
Un finanziamento da oltre tre milioni e mezzo di euro cambia il volto delle politiche giovanili ne... ► arezzonotizie.it
Sondaggio televoto Grande Fratello stasera, 24 novembre 2025: le percentuali dei 6 nominati, eliminato e primo finalista
Nuova puntata del Grande Fratello, nuovo televoto: in sfida ci sono sei concorrenti e uno di loro ... ► ilgiornaleditalia.it
Pagelle derby Inter Milan, i voti di Tuttosport: l’importanza di Rabiot. Modric leader sempre
Le pagelle del derby Inter-Milan 0-1, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi... ► pianetamilan.it
Si consolida il gemellaggio con La Valletta: il sindaco e l’ambasciatore di Malta ricevuti in Comune
Una delegazione della Repubblica di Malta è stata ricevuta a Cortona questo lunedì 24 novembre. L’... ► arezzonotizie.it
Un asteroide può colpire la terra, ora è ufficiale: c’è una data precisa
Gli scienziati dell’Agenzia Spaziale Europea hanno confermato la presenza di numerosi asteroidi che... ► cityrumors.it
Elezioni Puglia 2025: la mappa con i dati città per città. I risultati delle regionali in tempo reale
Bari, 24 novembre 2025 – Alle 15 si chiudono le urne in Puglia. Gli elettori si sono recati ai segg... ► quotidiano.net
«Pio Marco Salomone non era l'obiettivo dell'agguato»: la verità del killer di 15 anni che ha ucciso il 19enne con un proiettile al viso
Non era il 19enne Marco Pio Salomone - ucciso domenica a Napoli con un colpo di pistola in testa - m... ► leggo.it
Kevin Spacey: "Non sono un senza tetto", e in video spiega cosa non si farebbe per un pugno di click
Una recente intervista a Kevin Spacey pubblicata dal Telegraph ha avuto un infelice titolo acchiappa... ► comingsoon.it
Ferisce l'avversario con un coltello dopo una lite: fermato in via Fiorentina
E' stato trovato con il coltello a serramanico, usato in precedenza per ferire un 'rivale'. Per l'... ► pisatoday.it
Vinicio Capossela a Salerno: un concerto speciale per i 25 anni di "Canzoni a Manovella"
Appuntamento con Vinicio Capossela mercoledì 26 novembre alle ore 21 al Teatro Municipale Giuseppe... ► salernotoday.it
Ornella Vanoni non finisce di stupire: esce una nuova canzone, è di Vasco Rossi
Anche negli ultimi giorni della sua vita, Ornella Vanoni ha dimostrato una straordinaria dedizione ... ► donnapop.it
Record horror movie 2025: il più grande incasso da sostenere ancora più difficile dopo il prossimo mese
il successo di horror nel 2025 e le previsioni per il futuro Il 2025 si sta rivelando un anno strao... ► jumptheshark.it
Allerta meteo arancione in Campania, peggiora il maltempo da mezzanotte: pioggia, vento forte e mareggiate
Peggiora il maltempo sulla Campania: l'allerta meteo passa da gialla ad arancione da mezzanotte e p... ► fanpage.it
“Basta, non si può più”. Funerale Ornella Vanoni, cosa succede all’esterno della chiesa
A Milano cresce l’emozione mentre la città si prepara a dare l’ultimo saluto a Ornella Vanoni, e gi... ► caffeinamagazine.it
Chapecoense promossa nel Brasileirão nove anni dopo la tragedia: un trionfo che sa di rinascita
A nove anni dalla tragedia aerea del 2016, la Chapecoense festeggia una promozione nel Brasileirao ... ► fanpage.it
Post choc su Pitzalis, bufera sull?ex senatore D?Anna: «Il mio era solo sarcasmo»
Uno scivolone clamoroso. Imperdonabile. Perché non c?è altro modo per definire il commento choc dell... ► ilmattino.it
Eliminato il Santa Margherita Ligure: per il Circolo Tennis Massa Lombarda una storica qualificazione alla finale scudetto
Ha scritto un’altra pagina di storia il Circolo Tennis Massa Lombarda: la squadra romagnola si è i... ► ravennatoday.it
Etiopia, il vulcano Hayli Gubbi erutta per la prima volta
Il vulcano Hayli Gubbi, situato nella regione di Afar, nel nord-est dell'Etiopia, ha dato vita alla ... ► tgcom24.mediaset.it
Regionali in Puglia, corsa tra Decaro e Lobuono: tutti i risultati
Seggi aperti fino alle 15 in Puglia, dove gli elettori sono chiamati a scegliere il nuovo president... ► ilgiornale.it
Milano divisa fra lusso e “working poor”. Sempre più persone con busta paga si rivolgono alla Caritas
Milano, 24 novembre 2025 – Milano è lusso accecante e voragine buia di nuove povertà. Capitale euro... ► ilgiorno.it