Firenze sulle due ruote Mille bici a noleggio in più e arrivano i parcheggi

Firenze, 24 novembre 2025 – Il conto alla rovescia è iniziato. Il 31 marzo 2026 sarà l'ultimo giorno in cui i monopattini in sharing potranno circolare a Firenze. Una scelta motivata, spiega l'amministrazione, dai cambiamenti normativi introdotti a livello nazionale e dalle criticità emerse nella gestione quotidiana del servizio. Ma se una porta si chiude, un'altra si apre. E Palazzo Vecchio ha deciso di aprirla in grande stile, scommettendo con decisione su una mobilità sostenibile, ma più strutturata: quella della bicicletta.Con un ambizioso piano di potenziamento del bike sharing. Arrivano i rinforzi.

