Firenze | ruba formaggio per 3 euro in un supermercato e spintona vigilante Arrestato 43enne

Firenzepost.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 43 anni, brasiliano è stato sorpreso mentre usciva da un supermercato di via Toselli a Firenze con una confezione di formaggio da 3.90 senza averla pagata. Per fuggire ha spintonato il vigilantes L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

