Firenze | ruba formaggio per 3 euro in un supermercato e spintona vigilante Arrestato 43enne
Un uomo di 43 anni, brasiliano è stato sorpreso mentre usciva da un supermercato di via Toselli a Firenze con una confezione di formaggio da 3.90 senza averla pagata. Per fuggire ha spintonato il vigilantes L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Altre letture consigliate
LA JUVE NON RUBA #orgasmofiorentino #Fiorentina #AcfFiorentina #ACF #firenze #curvafiesole #FiorentinaJuve #juventus #ForzaViola - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, sorpresa a rubare nel cantiere del Museo Nazionale dell'Italiano Nella mattinata di venerdì 14 novembre 2025, i Carabin ... agronline.it/agr-toscana/fi… Vai su X
Arrestato a Firenze. Ruba capi di abbigliamento, poi aggredisce il vigilante - Firenze, 2 aprile 2025 – In un'operazione notturna avvenuta lunedì scorso 31 marzo, i Carabinieri della Stazione di Firenze Santa Maria Novella sono intervenuti nei pressi di piazza Dalmazia, ... Segnala lanazione.it