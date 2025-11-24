Firenze capitale degli eventi privati | WIM Event 2025 successo oltre le aspettative
Si è conclusa venerdì la settima edizione di WIM Event, Il più importante evento italiano che riunisce i professionisti della Private Event Industry. Tre giorni che hanno visto una partecipazione di oltre 400 partecipanti tra cui oltre 140 Buyers provenienti da 20 Paesi e che, nonostante un sold out annunciato oltre un mese prima dell’evento, ha visto oltre 200 aziende iscriversi in lista d’attesa sottolineando il crescente interesse che vi è in italia verso questa industria. Il Teatro Niccolini e le altre 6 location fiorentine coinvolte hanno ospitato dibattiti, workshop, presentazioni e networking di alto livello, confermando la vocazione di Firenze come hub culturale e professionale per il settore degli eventi privati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
