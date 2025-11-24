Fiorentina zero vittorie in 12 giornate | solo una squadra è riuscita a salvarsi partendo così male
Il Cagliari nel 2005-06 è riuscito a centrare la salvezza dopo un avvio tanto brutto. Nessuno, però, ha evitato la retrocessione dal 1994-95 ad oggi dopo aver chiuso i primi tredici turni senza successi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
? 'Ho la sensazione che a molti giocatori freghi zero della situazione Fiorentina. Ma tutto nasce da una società debole e impreparata' Bucchioni senza giri di parole sull'atteggiamento della squadra ? - facebook.com Vai su Facebook
Il retroscena: #Mancini- #Fiorentina, zero contatti. #Vanoli guida il gruppo, ma… Vai su X
Fiorentina, zero vittorie in 12 giornate: solo una squadra è riuscita a salvarsi partendo così male - 06 è riuscito a centrare la salvezza dopo un avvio tanto brutto. Riporta msn.com
Juventus, continua la “pareggite”: Fiorentina ancora a zero vittorie - Juventus, continua la “pareggite”: Fiorentina ancora a zero vittorie Mandragora risponde a Kostic, occhi puntati su Dusan Vlahovic, lo riporta Il Giornale. tuttojuve.com scrive
Serie A, la classifica aggiornata: la Fiorentina rimane ultima e senza vittorie - 1 tra Fiorentina e Juventus, maturato nel pomeriggio dell'Artemio Franchi, non sposta molto la classifica nè per i Viola, nè per i bianconeri. Segnala milannews.it