Fiorentina zero vittorie in 12 giornate | solo una squadra è riuscita a salvarsi partendo così male

Gazzetta.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cagliari nel 2005-06 è riuscito a centrare la salvezza dopo un avvio tanto brutto. Nessuno, però, ha evitato la retrocessione dal 1994-95 ad oggi dopo aver chiuso i primi tredici turni senza successi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

