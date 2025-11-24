Fiorentina stasera Picchio De Sisti al Museo del Calcio per il docufilm sulla sua vita
Firenze, 24 novembre 2025 – E’ il capitano del secondo scudetto viola, uno dei giocatori più talentuosi e più amati nella storia della Fiorentina. Parliamo di Giancarlo De Sisti, per tutti “Picchio“, presente e protagonista stasera, 24 novembre, al Museo del Calcio, a Coverciano (inizio alle 21, ingresso libero fino a esaurimento dei posti), della presentazione del documentario sulla sua vita. Si tratta di “Nato il 13 marzo. Giancarlo De Sisti, un campione chiamato Picchio”, realizzato da Roberto Davide Papini per la Nazione, con riprese di Massimo Nencioni e Michele Coppini, montaggio di Coppini e la collaborazione di Lorenzo Console. 🔗 Leggi su Lanazione.it
