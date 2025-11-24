Fiorentina caccia al difensore | Comuzzo osservato speciale e Leite torna nel mirino

La Fiorentina torna a lavorare con decisione sul fronte difensivo, settore che nelle prime undici giornate ha mostrato crepe significative. I diciotto gol incassati raccontano un problema ormai evidente, e la società sta valutando interventi mirati per gennaio. Le riflessioni della dirigenza hanno riportato in primo piano un nome già noto a Firenze: Diogo Leite, centrale dell’Union Berlino. Nome completo Diogo Filipe Monteiro Pinto Leite Posizione Difensore Squadra attuale Union Berlin Nazione Luogo di nascita Porto Data di nascita Gennaio 23, 1999 00:00 Età 26 Peso (Kg) 70 Altezza (cm) 188 Stagione: 2025-2026 Partite terminate 8 - Per Game Partite iniziate 8 1. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

