Film sci-fi sottovalutato che ha ispirato stranger things

Il legame tra «Super 8» e «Stranger Things»: un omaggio alla nostalgia degli anni ’80. Prima dell’ultima stagione di Stranger Things, molti appassionati sono incoraggiati a riscoprire un film che ha avuto un ruolo fondamentale nel plasmare l’atmosfera della serie. Il film Super 8, diretto da J.J. Abrams nel 2011, rappresenta una pietra miliare per l’ispirazione e l’estetica adottata dai fratelli Duffer nel loro successo sci-fi degli ultimi anni. Questo thriller fantascientifico non solo ha riscosso un notevole consenso di critica e pubblico, ma si candida anche a essere un vero e proprio punto di riferimento nel panorama cinematografico di epoca andata. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Film sci-fi sottovalutato che ha ispirato stranger things

