Film imperdibili per il ringraziamento | da Jim Carrey a Kubrick

La stagione delle festività natalizie rappresenta un momento di aggregazione tra amici e familiari, offrendo interessanti occasioni di intrattenimento. Tra queste, la visione di film è una delle attività più praticate, sia per alleggerire conversazioni delicate sia per prolungare il piacere della convivialità. Questa guida si focalizza sulle più recenti uscite in home video e sugli aggiornamenti più importanti delle classiche del cinema, proponendo titoli di recente ristampa e edizioni speciali per arricchire la collezione di appassionati e collezionisti. le novità più interessanti nelle uscite home video di novembre 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

