Filippo Volandri entra in una ristretta cerchia di eletti | chi aveva vinto tre volte di fila la Coppa Davis

Tre vittorie consecutive da capitano non giocatore di Coppa Davis per Filippo Volandri. Non è una cosa che riesce comunemente, anzi: si tratta di un obiettivo molto difficile da raggiungere già solo in senso assoluto. Questo perché, naturalmente, sono di loro pochissimi i capitani capaci di portare a casa per tre o più volte l’Insalatiera. Andiamo per gradi, però, e ricordiamo chi ha vinto più di tre volte la Davis da capitano in linea generale. Irraggiungibile, innanzitutto, è Harry Hopman, una delle figure più iconiche dell’epoca d’oro dell’Australia, in tempo di Challenge Round. Ben 16 le sue vittorie totali, con il suo periodo dal 1950 al 1969 caratterizzato da una tale fucina di talenti, da Frank Sedgman e Lew Hoad fino all’era di Rod Laver e successivi, da far impressione. 🔗 Leggi su Oasport.it

