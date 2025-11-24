Figlio si traveste dalla madre morta | la foto che ha svelato la truffa della pensione a Borgo Virgilio

La foto dell’inganno presentata all’anagrafe di Borgo Virgilio. I piccoli peli sul mento, il collo troppo massiccio, quelle mani che non mentono mai. E uno sguardo che, dietro il cerone, sembrava cercare disperatamente di imitare un’altra persona. È questa la foto – diffusa nelle ultime ore – che ha consentito agli investigatori e agli uffici comunali di Borgo Virgilio (Mantova) di smascherare una delle truffe più grottesche e inquietanti degli ultimi anni: un uomo che si travestiva da madre morta per continuare a incassarne la pensione da oltre tremila euro al mese. Lui è Andrea G., 58 anni, infermiere disoccupato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

