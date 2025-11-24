Fiera vini winelovers e operatori da 15 regioni italiane | Bilancio positivo

La terza edizione della Fiera dei Vini di Piacenza Expo si conclude «con un bilancio decisamente positivo, confermando il trend di pubblico degli scorsi anni e consolidando la sua posizione come uno degli appuntamenti più attesi nel panorama enologico italiano». Lo rende noto Piacenza Expo.Anche. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Fiera vini, winelovers e operatori da 15 regioni italiane: «Bilancio positivo»

