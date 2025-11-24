Fico | questa maggioranza batte governo

19.50 "Il mio primo ringraziamento va a tutti i campani che hanno fatto una scelta così netta e così importante, che ci riempie di responsabilità".Così Roberto Fico,neo eletto presidente della Campania."Sono venuti qui tutti i ministri, hanno promesso qualunque cosa con la forza dei ministeri.Quindi oggi questa regione,questa maggioranza batte il governo Meloni". E ancora: "Se lavoriamo bene nelle Regioni e noi qui in Campania, nel 2027 può arrivare un cambio di maggioranza nazionale.Ma dobbiamo lavorare bene". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

