Fico poteva rottamare Renzi De Luca e Mastella ma ha preferito non rischiare la poltrona
Alla fine, dati del voto alla mano, avrebbe vinto anche senza Renzi, De Luca e Mastella, Roberto Fico. In Campania bastava presentarsi con il centrosinistra nella sua composizione canonica Pd, M5s e Avs e l’immancabile lista apartitica a sostegno del presidente, per vincere il confronto con il candidato avversario ed essere eletto Governatore della Campania. Di poco, certo, nessuna percentuale roboante ma un testa a testa all’ultimo voto. Tuttavia sufficiente per spuntarla e non dover scendere a patti con nessuno, al netto ovviamente degli storici alleati con cui già non è semplice trovare sintesi, a giudicare dal dibattito nazionale quotidiano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
