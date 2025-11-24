Fico dopo vittoria in Campania | Questa maggioranza batte il Governo Meloni – Il video

(Agenzia Vista) Napoli, 24 novembre 2025 "Questo è un messaggio che i cittadini campani mandano al Governo, questa maggioranza batte il Governo Meloni", lo ha detto il Presidente della Campania Roberto Fico dopo la vittoria. Fb Fico Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Possono cambiare un po' le percentuali, ma sarà Roberto Fico il nuovo presidente della Regione Campania. Un risultato già scritto e confermato già dopo i primissimi scrutini. Congratulazioni e in bocca al lupo al presidente. Non sarà un lavoro facile: la nostra - facebook.com Vai su Facebook

È stato davvero emozionante votare oggi. Mi ha riportato al 2010, quando per la prima volta votai Movimento 5 Stelle alle regionali in Campania. Anche allora il mio voto andò a Roberto Fico. Oggi, dopo 15 anni, ho votato ancora una volta per lui, candidato Pr Vai su X

I dossier sul tavolo di Fico dopo la vittoria in Campania: il caso Acerra, la sede della Regione e i manager della sanità - Il leader del M5S commenta il successo alle regionali: "Ha vinto chi non si è voltato dall'altra parte di fronte alle difficoltà" ... Da ilfattoquotidiano.it

Regionali Campania, applauso per Fico al comitato elettorale con Conte, Schlein, Fratoianni, Bonelli - (Agenzia Vista) Campania, 24 novembre 2025 Applausi per Roberto Fico dopo la vittoria alle elezioni regionali in Campania, al fianco dei leader del centrosinistra Conte, Schlein, Fratoianni ... ilmattino.it scrive

LA VITTORIA DI FICO - Manfredi: alleanza da Riformisti ad AvS funzione. Conte: non saltano più… Schlein cita Pino Daniele: tanto l'aria s'adda cagnà LE REAZIONI - "Andremo avanti in questa direzione per battere Giorgia Meloni che stasera ha ben poco da festeggiare e da s ... Riporta casertafocus.net