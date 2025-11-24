Fico dopo vittoria in Campania | Questa maggioranza batte il Governo Meloni – Il video

Open.online | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Napoli, 24 novembre 2025 "Questo è un messaggio che i cittadini campani mandano al Governo, questa maggioranza batte il Governo Meloni", lo ha detto il Presidente della Campania Roberto Fico dopo la vittoria. Fb Fico Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

fico dopo vittoria campaniaI dossier sul tavolo di Fico dopo la vittoria in Campania: il caso Acerra, la sede della Regione e i manager della sanità - Il leader del M5S commenta il successo alle regionali: "Ha vinto chi non si è voltato dall'altra parte di fronte alle difficoltà" ... Da ilfattoquotidiano.it

fico dopo vittoria campaniaRegionali Campania, applauso per Fico al comitato elettorale con Conte, Schlein, Fratoianni, Bonelli - (Agenzia Vista) Campania, 24 novembre 2025 Applausi per Roberto Fico dopo la vittoria alle elezioni regionali in Campania, al fianco dei leader del centrosinistra Conte, Schlein, Fratoianni ... ilmattino.it scrive

fico dopo vittoria campaniaLA VITTORIA DI FICO - Manfredi: alleanza da Riformisti ad AvS funzione. Conte: non saltano più… Schlein cita Pino Daniele: tanto l'aria s'adda cagnà LE REAZIONI - "Andremo avanti in questa direzione per battere Giorgia Meloni che stasera ha ben poco da festeggiare e da s ... Riporta casertafocus.net

Cerca Video su questo argomento: Fico Dopo Vittoria Campania