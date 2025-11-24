“È aberrante che, ancora nel 2025, esistano uomini dalla parvenza di esseri umani e privi di anima, che abusano psicologicamente e fisicamente delle donne. La violenza non si giustifica e non si assolve: si condanna sempre”. Con parole nette l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Femminicidi, la Sicilia onora Sara Campanella: dodici borse di studio per trasformare il dolore in prevenzione