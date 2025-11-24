Femminicidi dodici borse di studio per onorare la memoria di Sara Campanella

Dodici borse di studio intitolate a Sara Campanella, la studentessa di Misilmeri del corso di laurea triennale in Tecniche di laboratorio biomedico dell’Università di Messina, uccisa il 31 marzo scorso dal collega Stefano Argentino. Ad annunciarlo è l’assessore regionale all’Istruzione e alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

