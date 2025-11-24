Federico Aldrovandi rivive con un film al cinema al via i casting per la ricerca di attori
Federico Aldrovandi torna a vivere sul grande schermo. E si cercano attori. A settembre 2025, in occasione dei vent’anni dall’omicidio del 18enne, Stefano Muroni (attore, produttore e presidente della filiera creativa Ferrara La Città del Cinema) aveva annunciato la realizzazione di un film. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Controluce Produzione apre i casting per il film dedicato alla storia di Federico Aldrovandi. Stiamo cercando: – Ragazzo di Ferrara, 16–25 anni, esteticamente simile a Federico Aldrovandi; – 4 ragazzi di Ferrara, 14–25 anni, per i ruoli degli amici di Federico - facebook.com Vai su Facebook
Federico Aldrovandi, un film sulla sua storia a 20 anni dalla morte - La storia del ragazzo ucciso nel 2005 durante un controllo di polizia verrà raccontata in una pellicola prodotta da Stefano Muroni con la regia di Manuel Benati A 20 anni dalla sua morte, Federico ... Riporta tg24.sky.it
Un film sulla tragedia di Federico Aldrovandi. Muroni: "Riprese in città dal prossimo anno" - Ad annunciarlo, giovedì 25 settembre, esattamente a vent’anni esatti dalla sua morte, Stefano Muroni (foto), attore e produttore cinematografico. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Aldrovandi rivive nell’arte dei ragazzi, la memoria si trasforma in colore: “Ora anche gli angeli piangono” - Nel ventennale della morte di Federico Aldrovandi, ucciso a 18 anni in via Ippodromo da quattro poliziotti, gli alunni delle ... Segnala ilrestodelcarlino.it