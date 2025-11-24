FC 26 Obiettivo Live Guanto di Sfida | Lukas Podolski 86 OVR e 2 EVO Gratuite!

È disponibile l’obiettivo Live “Guanto di sfida definitivo 5”. Completando le sfide, riceverai la carta Momenti di Lukas Podolski, fodder di alto rating e due consumabili EVO unici. Hai 7 giorni per completare questo obiettivo. Il Premio Totale. Completando tutte le sfide riceverai: x1 Momenti Lukas Podolski (86 OVR) (Non Scambiabile).. 2 Consumabili EVO Esclusivi (CC Regista arretrato++ e Mastino+).. 10.000 Crediti.. Fodder ad alto rating: Pacchetti 85-87, 85-89, e un 10x 83+.. Dettagli Carta (Momenti Podolski 86 OVR). Ruoli: ST (Attaccante) o CAM.. Mosse Abilità Piede Debole: 4 Stelle 4 Stelle. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

