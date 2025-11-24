Favara ventenne gira per strada con un fucile giocattolo | scatta la denuncia
Momenti di paura a Favara, dove un ventenne originario del Gambia è stato visto aggirarsi per le vie cittadine con un fucile in mano. L’arma, priva del tappo rosso, è poi risultata essere un giocattolo.I carabinieri della tenenza di Favara, allertati dai residenti, sono intervenuti rapidamente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
