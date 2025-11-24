Famiglia rom cacciata di casa la protesta degli attivisti | Villa Gordiani non è razzista

“Villa Gordiani non è razzista”. A quasi una settimana da un caso che è diventato di rilievo nazionale, quello della protesta di un gruppo di cittadini che ha bloccato l’accesso in una casa Erp a una famiglia rom assegnataria, c’è una parte del quartiere che ha deciso di ribellarsi a un racconto. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Famiglia rom cacciata di casa, la protesta degli attivisti: "Villa Gordiani non è razzista"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Famiglia rom assegnataria cacciata dai residenti: "Ora ha paura. Dal Comune nessun passo indietro" ift.tt/d0MoY1a Vai su X

Ho cercato di raccontare le vita nella base italiana di Amchit. Questo é quello che ho scritto mentre mi trovavo lì. Chiusa dentro la sala briefing perché “sennò non riesco a scrivere”. Venivo giustamente cacciata alle 17.45 perché c’erano i briefing. Allora andav - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia rom cacciata di casa, la protesta degli attivisti: "Villa Gordiani non è razzista" - A quasi una settimana da un caso che è diventato di rilievo nazionale, alcuni attivisti del quartiere prendono posizione: "Non siamo un quartiere razzista" ... Scrive romatoday.it

Famiglia rom assegnataria cacciata dai residenti: "Ora ha paura. Dal Comune nessun passo indietro" - Gli abitanti della zona di viale della Venezia Giulia sono in presidio permanente per impedire al nucleo famigliare, legittimo assegnatario, di entrare in casa ... Secondo romatoday.it

Casa popolare assegnata a una famiglia rom, i residenti insorgono: "Non vi vogliamo". "Ora hanno paura, valutano la rinuncia" - La situazione sarebbe scaturita dalla mancata integrazione di alcuni nuclei familiari nel quartiere, m ... Riporta today.it