famiglia nel bosco un mondo a parte chiamato abruzzo

E pensare che tutta la storia della famiglia nel bosco abruzzese è contenuta nei titoli dei due film di Riccardo Milani girati in Abruzzo: “Un mondo a parte” e “Il luogo dell’anima”. Intanto viene scritta la sceneggiatura di “Dura lex sed lex” ed è risuonato il primo ciac di “In nome del popolo italiano”, con la regia a più mani, tratti da codici e trattati di psicologia più o meno infantile. È l’aspetto moderno dell’antica Natura selvaggia della terra che Giovanni Boccaccio nel Decamerone riteneva ai confini del mondo e che gli inglesi, nel Settecento, sconsigliavano di percorrere nel Grand Tour per i suoi pericoli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

