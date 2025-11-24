Famiglia nel bosco si lavora alla battaglia legale
Si lavora per il ricorso ora, facendo la spola tra la casa nel bosco e la casa famiglia in cui si trovano Catherine e i tre fratellini. Intanto emergono alcuni passaggi della relazione dei servizi sociali. Il resoconto datato 14 ottobre che ha poi convinto il giudice del tribunale per i minorenni dell’aquila a firmare per l'allontanamento dei figli. Istruzione parentale non verificata, mancanza di socialità, assenza di cure mediche e abitazione non adeguata: queste le criticità riscontrate, aggravate da un atteggiamento poco collaborativo della famiglia che, secondo la relazione, ha disatteso colloqui. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
