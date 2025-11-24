Famiglia nel bosco la mamma Catherine | Nessuna legge italiana consente di sequestrare i nostri figli ci sarà un tumulto mondiale - VIDEO

24 nov 2025

La mamma Catherine Birmingham: "Siamo risoluti perché legalmente non possono portarci via i nostri figli e penso che se lo facessero, susciterebbero un putiferio internazionale" Continua a tenere banco la vicenda legata ai 3 figli tolti alla famiglia nel bosco a Chieti. La mamma Catherine Bir. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

famiglia nel bosco la mamma catherine nessuna legge italiana consente di sequestrare i nostri figli ci sar224 un tumulto mondiale video

© Ilgiornaleditalia.it - Famiglia nel bosco, la mamma Catherine: "Nessuna legge italiana consente di sequestrare i nostri figli, ci sarà un tumulto mondiale" - VIDEO

