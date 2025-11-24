Famiglia nel bosco il lavoro da guaritrice spirituale della mamma e i 150mila euro chiesti dal padre per le analisi del sangue
Dal lavoro come “guaritrice spirituale” della mamma alla strana richiesta del papà, che voleva 150mila euro per acconsentire alle analisi del sangue dei figli: è quanto emerge sulla cosiddetta famiglia nel bosco. La vicenda, seppur risalente al settembre 2024, è ormai esplosa nei giorni scorsi in seguito alla decisione del tribunale di allontanare i bambini dal rudere dove vivevano i genitori. Indagando sui genitori, Il Giornale scrive che la mamma, Catherine Louise Birmingham, si proponeva come una “guaritrice spirituale”. La donna che ha scritto un libro, aveva un canale Youtube. “Se stai cercando guarigione, guida, consiglio o vuoi entrare in contatto con le tue guide, sono una persona intuitiva, empatica, guaritrice e guida di vita” si legge sul sito web della donna. 🔗 Leggi su Tpi.it
