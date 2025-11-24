Famiglia nel bosco i genitori avrebbero chiesto 150 mila euro per far visitare i figli dal pediatra

Avrebbero chiesto un'importante somma di denaro per far visitare dal pediatra i figli. Questa la provocazione dei genitori della famiglia nel bosco. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Famiglia nel bosco, i genitori avrebbero "chiesto 150 mila euro per far visitare i figli dal pediatra"

Bimbi nel bosco, la famiglia voleva 150mila euro per le analisi del sangue: “Erano garanzia per non renderli cavie” - I genitori dei bimbi cresciuti nel bosco di Chieti e ora trasferiti in casa famiglia avevano chiesto 150mila euro per far fare le analisi del sangue ai ... Si legge su fanpage.it