Famiglia nel bosco | casa acquistata nel 2021 dalla ragazza dei cani Husky I funghi velenosi dietro l’indagine | salvati tutti da un amico che chiamò il 118

È stato il 29 aprile del 2021 il giorno in cui Nathan Trevaillon ha acquistato la casa nel bosco vicino a Palmoli, provincia di Chieti, dove ha vissuto da quel giorno – fino a quando il tribunale dei minorenni de L'Aquila non li ha trasferiti in una casa-famiglia- con la moglie australiana Caterine Louise Birmingham e i tre figli Utopia Rose, Galorian e Blubell. Quel giorno papà Nathan è entrato nello studio del notaio Gianpio Giacinto Di Tillo a San Salvo, provincia di Chieti. E ha firmato il rogito notarile con cui Mila Caserio, di Vasto (sempre in provincia di Chieti), gli ha venduto la casetta di tre vani in Contrada Mondola accatastata come A4, abitazione di tipo popolare, e 5 terreni contigui di varia metratura per un totale di 2,1 ettari.