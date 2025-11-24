Famiglia nel bosco | casa acquistata nel 2021 dalla ragazza dei cani Husky I funghi velenosi dietro l’indagine | salvati tutti da un amico che chiamò il 118
È stato il 29 aprile del 2021 il giorno in cui Nathan Trevaillon ha acquistato la casa nel bosco vicino a Palmoli, provincia di Chieti, dove ha vissuto da quel giorno – fino a quando il tribunale dei minorenni de L’Aquila non li ha trasferiti in una casa-famiglia- con la moglie australiana Caterine Louise Birmingham e i tre figli Utopia Rose, Galorian e Blubell. Quel giorno papà Nathan è entrato nello studio del notaio Gianpio Giacinto Di Tillo a San Salvo, provincia di Chieti. E ha firmato il rogito notarile con cui Mila Caserio, di Vasto (sempre in provincia di Chieti), gli ha venduto la casetta di tre vani in Contrada Mondola accatastata come A4, abitazione di tipo popolare, e 5 terreni contigui di varia metratura per un totale di 2,1 ettari. 🔗 Leggi su Open.online
Scopri altri approfondimenti
il padre della famiglia nel bosco a “dentro la notizia”: un racconto carico di dolore e speranza - facebook.com Vai su Facebook
Il caso della #famiglia che vive nel #bosco, nel chietino. Gli avvocati difensori al lavoro per ottenere il ritorno a casa dei bambini per #Natale. E dopo le minacce via social, il Csm avvia una pratica a tutela dei magistrati coinvolti. #Tg1 Gian Vito Cafaro Vai su X
Famiglia nel bosco: casa acquistata nel 2021 dalla “ragazza dei cani Husky”. I funghi velenosi dietro l’indagine: salvati tutti da un amico che chiamò il 118 - Nathan e la moglie Caterine hanno comprato il rudere per poche migliaia di euro, come atri stranieri attratti dalla offerta rupestre della stessa agenzia. Lo riporta open.online
Famiglia nel bosco, l’ordinanza del Tribunale dei minori: cosa manca per far tornare i bimbi a casa - Le cinque pagine dell’ordinanza del Tribunale dei minorenni chiariscono, al di là delle polemiche, che cosa manca alla famiglia Trevillion- thesocialpost.it scrive
Famiglia nel bosco, il piano per riportare i bambini a casa: dalla ristrutturazione alla scuola - Le azioni dell'avvocato Giovanni Angelucci per riunire la famiglia, momentaneamente divisa ... Riporta tpi.it