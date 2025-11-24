Famiglia nel bosco bimbi tolti ai genitori Nel mirino giudice che ha emanato provvedimento

Caccia alle streghe. Stavolta nei confronti della magistrata Angrisano, per l’allontanamento dai genitori dei tre bambini della casa nel bosco in Abruzzo. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Famiglia nel bosco, bimbi tolti ai genitori. Nel mirino giudice che ha emanato provvedimento

