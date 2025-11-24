Famiglia nel bosco bimbi tolti ai genitori Nel mirino giudice che ha emanato provvedimento

Tv2000.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caccia alle streghe. Stavolta nei confronti della magistrata Angrisano, per l’allontanamento dai genitori dei tre bambini della casa nel bosco in Abruzzo. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

