Famiglia del bosco Nathan incontra moglie e figli | ‘Mi sento triste’ attesa per la decisione del Ministero

La solitudine di Nathan nella casa di Palmoli: “Sento il vuoto”. Nathan Trevallion è tornato nella casa di legno tra i boschi di Palmoli, completamente solo. Catherine Birmingham e i tre figli, di otto e sei anni, da quattro giorni vivono in una casa famiglia a un’ora di distanza. Lui resta nell’abitazione senza camino, tra freddo e silenzio, e racconta un vuoto che non riesce a colmare: «Mi sento triste, molto triste. Non c’è la gioia dei bambini e di mia moglie. La notte i piccoli non dormono con la mamma, c’è una signora». L’uomo si è dovuto anche recare in ospedale per alcuni controlli oltre a firmare con l’ingegnere l’atto per la costruzione del bagno coperto come era stato previsto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Famiglia del bosco, Nathan incontra moglie e figli: ‘Mi sento triste’, attesa per la decisione del Ministero

Scopri altri approfondimenti

il padre della famiglia nel bosco a “dentro la notizia”: un racconto carico di dolore e speranza - facebook.com Vai su Facebook

Il caso della #famiglia che vive nel #bosco, nel chietino. Gli avvocati difensori al lavoro per ottenere il ritorno a casa dei bambini per #Natale. E dopo le minacce via social, il Csm avvia una pratica a tutela dei magistrati coinvolti. #Tg1 Gian Vito Cafaro Vai su X

La famiglia che vive nel bosco diventa un caso anche politico: cosa sappiamo di Nathan e Catherine e perché il Tribunale ha tolto loro i bambini - La donna, con i piccoli è in una casa famiglia: vivevano in un rudere nelle montagne di Chieti senza acqua e senza servizi igienici (e secondo i magistrati anche senza adeguate cure) ... Riporta lasicilia.it

Svolta per la famiglia nel bosco, perché l’obbligo scolastico “regolare” dei bambini è un punto chiave a favore dei genitori - Quello dell’istruzione era uno dei temi del Tribunale dei minori dell’Aquila che ha deciso l’allontanamento dei 3 bimbi. Lo riporta quotidiano.net

Famiglia nel bosco, il padre parla dopo l'allontanamento dei figli: "Non capisco perché vogliono distruggerci" - Il padre della "famiglia del bosco" ha attaccato le autorità ritenendo ingiuste le misure di allontanamento dei suoi figli dalla loro abitazione ... Scrive virgilio.it