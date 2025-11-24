Famiglia che viveva nel bosco il Csm chiede tutela per i giudici del Tribunale dei Minori Intanto è scontro anche politico

Diciannove consiglieri del Consiglio Superiore della Magistratura hanno presentato una richiesta di apertura di pratica a tutela dei magistrati del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, dopo le dichiarazioni di alcuni esponenti politici sul provvedimento di allontanamento di tre minori dalla famiglia del bosco di Palmoli, in provincia di Chieti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

