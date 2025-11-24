' Famiglia bosco' chiesta tutela giudici

13.55 Una pratica a tutela dei magistrati del Tribunale dei Minori de L'Aquila è stata avanzata al Comitato di presidenza del Csm. Chiesta dopo le dichiarazioni di alcuni politici in riferimento all'Ordinanza di allontanamento emessa nei giorni scorsi per i tre bambini della famiglia che vive nei boschi a Chieti. L'atto è sottoscritto da tutti i consiglieri togati,fatta eccezione per una e di tre consiglieri laici. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

