Falsi e scorrettezze | la Regione Campania querela Report
Tempo di lettura: < 1 minuto Come annunciato, è stato dato mandato all’Ufficio legale della Regione di procedere a una querela per diffamazione nei confronti della trasmissione televisiva di Rai 3 “Report”, per il servizio relativo alle “liste d’attesa” mandato in onda nella puntata di domenica 23 novembre 2025. Siamo di fronte a una serie di falsi e a una scorrettezza reiterata. Già durante il Covid la stessa trasmissione, dopo una querela della Regione, fu costretta a pubblicare sul proprio sito una smentita rispetto ai dati falsi pubblicati. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
News recenti che potrebbero piacerti
#BallandoconleStelle: Sono avvenute scorrettezze con il voto social a favore di #NancyBrilli? La giornalista #GraziaSambruna scrive: "Mentre stanno tutti concentrati su #Barbaradurso che (non?) litiga a #Ballandoconlestelle, iersera ho dato un occhio al #tele - facebook.com Vai su Facebook
Regione Campania querela Report per il servizio sulle liste d'attesa nella sanità a elezioni in corso - Regione Campania querela Report dopo la puntata del 23 novembre Miracolo Italiano dedicata alla sanità. Scrive virgilio.it
Liste di attesa in Campania, la Regione dopo il servizio di Report: «Querela per diffamazione» - «Come annunciato, è stato dato mandato all'Ufficio legale della Regione di procedere a una querela per diffamazione nei confronti della trasmissione televisiva di Rai ... Da msn.com
“Falsi e scorrettezza reiterata”: la Regione Campania querela “Report” - NAPOLI – Per il servizio relativo alle “liste d’attesa”, mandato in onda nella puntata di Report andata in onda ieri, domenica 23 gennaio- Riporta dire.it