Falsi e scorrettezze | la Regione Campania querela Report

Come annunciato, è stato dato mandato all'Ufficio legale della Regione di procedere a una querela per diffamazione nei confronti della trasmissione televisiva di Rai 3 "Report", per il servizio relativo alle "liste d'attesa" mandato in onda nella puntata di domenica 23 novembre 2025. Siamo di fronte a una serie di falsi e a una scorrettezza reiterata. Già durante il Covid la stessa trasmissione, dopo una querela della Regione, fu costretta a pubblicare sul proprio sito una smentita rispetto ai dati falsi pubblicati.

