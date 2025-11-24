Fabrizio Corona accende la notte all’Ultima Spiaggia di Ca’ Venier
Una sera di fine novembre ha portato luce e curiosità a Ca’ Venier, frazione di Porto Tolle, in provincia di Rovigo, dove il ristorante Ultima Spiaggia ha accolto come ospite speciale Fabrizio Corona. Un appuntamento atteso, che ha trasformato un normale lunedì in un momento di incontro, mondanità e attenzioni tutte puntate sulla sala. Una . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
