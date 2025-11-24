Fabio Salandri condannato per tentato omicidio Dal video di Achille Lauro Amico del Quore alla sparatoria
Fabio Salandri è stato condannato a 13 anni e tre mesi di carcere dalla Corte d’Appello di Roma per tentato omicidio. La pena è stata ridotta di tre mesi rispetto alla sentenza di primo grado. Il caso riguarda un’aggressione avvenuta nel febbraio 2023, quando Salandri e il cugino Marco Antoniucci, la cui condanna è scesa da 15 a 13 anni, hanno fatto irruzione nell’appartamento di Marco Canali nel quartiere Tufello a Roma, sparandogli numerosi colpi alle gambe e colpendolo alle arterie femorali, «sedi vascolari vitali», come riportato nell’imputazione. I due sono stati arrestati nel giugno dello stesso anno con l’accusa di tentato omicidio e porto abusivo di armi. 🔗 Leggi su Open.online
Approfondisci con queste news
Fabio Salandri, condannato a 13 anni per tentato omicidio il protagonista del video di Achille Lauro. I legali: «Attendiamo le motivazioni» - I giudici della prima sezione penale della Corte d’Appello di Roma hanno condannato a 13 anni e tre mesi Fabio Salandri per tentato omicidio, riducendo di tre mesi la pena rispetto al ... Come scrive msn.com
Fabio Salandri, protagonista del video del brano «Amico del Quore» di Achille Lauro condannato per tentato omicidio - Lui e il cugino nel 2023 avevano fatto irruzione nell'abitazione di Marco Canali al Tufello ... Da msn.com
Condannato in appello il protagonista del video “Amico del Quore” - Fabio Salandri e il cugino Marco Antoniucci riconosciuti colpevoli per il tentato omicidio di Marco Canali al Tufello. Come scrive rainews.it