Fabio Salandri condannato per tentato omicidio Dal video di Achille Lauro Amico del Quore alla sparatoria

Fabio Salandri è stato condannato a 13 anni e tre mesi di carcere dalla Corte d’Appello di Roma per tentato omicidio. La pena è stata ridotta di tre mesi rispetto alla sentenza di primo grado. Il caso riguarda un’aggressione avvenuta nel febbraio 2023, quando Salandri e il cugino Marco Antoniucci, la cui condanna è scesa da 15 a 13 anni, hanno fatto irruzione nell’appartamento di Marco Canali nel quartiere Tufello a Roma, sparandogli numerosi colpi alle gambe e colpendolo alle arterie femorali, «sedi vascolari vitali», come riportato nell’imputazione. I due sono stati arrestati nel giugno dello stesso anno con l’accusa di tentato omicidio e porto abusivo di armi. 🔗 Leggi su Open.online