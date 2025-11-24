Fa irruzione in una sanitaria e minaccia la cassiera con un coltello rapina con bottino da 400 euro

Ha fatto irruzione armato e incappucciato per minacciare i dipendenti e svuotare la cassa. Un uomo ha rapinato giovedì scorso la sanitaria Demma di via Giovanni Zappalà, nella zona di via Principe di Paternò. Sull'episodio indagano gli agenti di polizia che hanno raccolto l'allarme lanciato da.

