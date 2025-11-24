Ex Milan Chukwueze osannato dai tifosi del Fulham | spunta un coro per l’esterno

Pianetamilan.it | 24 nov 2025

Samuel Chukwueze, ex giocatore del Milan e attualmente al Fulham, è stato elogiato dai suoi tifosi dopo un assist vincente per Raul Jimenez che ha regalato tre punti fondamentali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ex milan chukwueze osannato dai tifosi del fulham spunta un coro per l8217esterno

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Chukwueze osannato dai tifosi del Fulham: spunta un coro per l’esterno

