Samuel Chukwueze, ex giocatore del Milan e attualmente al Fulham, è stato elogiato dai suoi tifosi dopo un assist vincente per Raul Jimenez che ha regalato tre punti fondamentali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Chukwueze osannato dai tifosi del Fulham: spunta un coro per l’esterno