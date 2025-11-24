Ex Freccia Rossa la Lega a Castelletti | Chiarisca le intenzioni della Giunta

Bresciatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La politica cittadina riaccende i riflettori sul destino dell'ex Freccia Rossa. Il futuro del centro commerciale aperto nel 2008 e naufragato nel giro di poco più d'una decina di anni entra in una interrogazione presentata nei giorni scorsi dai consiglieri della Lega. "Dopo due anni e mezzo di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

ex freccia rossa la lega a castelletti chiarisca le intenzioni della giunta

© Bresciatoday.it - Ex Freccia Rossa, la Lega a Castelletti: "Chiarisca le intenzioni della Giunta"

Argomenti simili trattati di recente

Ex Freccia Rossa, la Lega a Castelletti: "Chiarisca le intenzioni della Giunta" - I consiglieri del Carroccio hanno presentato una interrogazione per chiedere alla sindaca di chiarire la su posizione sul futuro dell'ex centro commerciale ... Riporta bresciatoday.it

ex freccia rossa legaEx Freccia Rossa. Lega: “Castelletti venga in Consiglio comunale a chiarire” - L'Interrogazione dei consiglieri Lega sul futuro dell’ex centro commerciale. Da quibrescia.it

ex freccia rossa legaEx Freccia Rossa, l'assessore Poli: «MyCredit chiarisca il progetto» - «Lì non potrà sorgere un centro commerciale come prima, non potrà esserci una galleria di sessanta negozi. Come scrive giornaledibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Ex Freccia Rossa Lega