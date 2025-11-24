Ex Freccia Rossa la Lega a Castelletti | Chiarisca le intenzioni della Giunta
La politica cittadina riaccende i riflettori sul destino dell'ex Freccia Rossa. Il futuro del centro commerciale aperto nel 2008 e naufragato nel giro di poco più d'una decina di anni entra in una interrogazione presentata nei giorni scorsi dai consiglieri della Lega. "Dopo due anni e mezzo di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
