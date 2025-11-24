Ettore Messina si dimette da allenatore dell’Olimpia Milano dopo 7 stagioni | sarà dirigente Il nuovo coach è Peppe Poeta

MilanoEttore Messina si è dimesso. Il nuovo coach dell'Olimpia Milano sarà Peppe Poeta.   Una situazione davvero inaspettata, maturata in giornata quando non se l'aspettava nessuno.  Lo sconfitta di Trieste è stata dunque l'ultima partita sulla panchina dell'Olimpia di coach Messina, in quella che era la settima stagione consecutiva sul ponte di comando.  Le difficoltà e la permanenza in società. Una stagione che in Italia fatica a decollare (5 vittorie su 9) ed è di poco sufficiente in campo europeo (6 su 12).  Ettore Messina, tuttavia, continuerà a far parte dell’organizzazione nel suo ruolo dirigenziale, garantendo così continuità e competenza nel club grazie all’esperienza maturata negli anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ettore Messina si dimette da allenatore dell’Olimpia Milano dopo 7 stagioni: sarà dirigente. Il nuovo coach è Peppe Poeta

