Etiopia la prima storica eruzione del vulcano Hayli Gubbi | le immagini
Il vulcano Hayli Gubbi in Etiopia ha eruttato per la prima volta nella storia. La montagna nella regione di Afar, a lungo inattiva, ha iniziato a emettere cenere nell’aria domenica. Secondo Afar TV, l’eruzione ha causato moderate scosse nelle zone intorno a Erta Ale e alla città di Afdera. Il vulcano si trova a circa 15 chilometri a sud-est del vulcano attivo Erta Ale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche questi approfondimenti
Carpe diem! Uno dei satelliti @planet ha sorvolato il vulcano #HayliGubbi ( #Etiopia) alle 08:31 UTC, nella primissima fase iniziale dell'eruzione! Un evento più unico che raro, e questa forse è la sua prima eruzione storica. Grazie al mitico @WxNB_ per la foto Vai su X
?Una giornata importante con tema il Global Grant pro Shire, si è svolta presso l’hotel Villa Miliani. Prima di cena una conference call che ha visto collegati i 52 club che fanno rete con Fabriano per donare alle strutture sanitarie della zona di Shire in Etiopia - facebook.com Vai su Facebook
Etiopia, la prima storica eruzione del vulcano Hayli Gubbi: le immagini - La montagna nella regione di Afar, a lungo inattiva, ha iniziato a emettere cenere nell’aria domenica. Come scrive msn.com
Etiopia, la prima eruzione del vulcano Hayli Gubbi dopo diecimila anni - Un evento geologico inatteso ha attirato l’attenzione degli scienziati di tutto il mondo, con il vulcano Hayli Gubbi che ha ripreso attività dopo un silenzio lungo millenni. Segnala ilmessaggero.it