Etiopia la prima storica eruzione del vulcano Hayli Gubbi | le immagini

Lapresse.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vulcano Hayli Gubbi in Etiopia ha eruttato per la prima volta nella storia. La montagna nella regione di Afar, a lungo inattiva, ha iniziato a emettere cenere nell’aria domenica. Secondo Afar TV, l’eruzione ha causato moderate scosse nelle zone intorno a Erta Ale e alla città di Afdera. Il vulcano si trova a circa 15 chilometri a sud-est del vulcano attivo Erta Ale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

