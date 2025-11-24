Eternals Chloe Zhao vuole realizzare il sequel Marvel | Sono molto orgogliosa di quel film

La regista del primo film del franchise Marvel, che non andò benissimo al box-office, ha ammesso che tornerebbe alla regia di un seguito ma intanto è impegnata nella promozione del suo nuovo film, Hamnet Dopo il successo agli Oscar di Nomadland, Chloe Zhao tornò con Eternals, film su un gruppo poco noto di eroi dei fumetti Marvel, che purtroppo non incontrò il favore del pubblico al box-office. Anni dopo quella delusione, la regista sta ora promuovendo la sua nuova fatica, Hamnet, che è già stata ampiamente lodata nel circuito dei festival cinematografici dove è stata presentata negli ultimi mesi e si prospetta uno dei film principali della prossima stagione dei premi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

