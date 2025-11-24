Esteban Chaves si ritira | dalla beffa al Giro 2016 al riscatto al Lombardia

Roma, 24 novembre 2025 - La classe '90 del ciclismo si conferma quella dei ritiri più o meno precoci: all'elenco già molto lungo si aggiunge un po' a sorpresa Esteban Chaves, che ha appena confermato che la stagione da poco conclusa è stata la sua ultima in gruppo. L'annuncio e la carriera di Chaves. L'annuncio è stato affidato all' EF Education-EasyPost, l'ultima squadra del colombiano che ha rievocato i tratti salienti di una carriera brillante ma senza quell'acuto buono nei Grandi Giri a entrare nel gotha dei più forti di sempre, sempre sfiorato. È successo al Giro d'Italia 2016, chiuso al secondo posto alle spalle di Vincenzo Nibali, che si prese la maglia rosa nella penultima tappa, quella di Sant'Anna di Vinadio preceduta da un gap di 44": un margine che sembrava importante ma interamente cancellato grazie a un grandissimo numero personale del siciliano ma con il preziosissimo aiuto del compianto Michele Scarponi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

