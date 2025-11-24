eroina sottovalutata pronta a diventare la nuova stella del dcu

Nel panorama del nuovo DC Universe sotto la guida di James Gunn, si sta delineando una strategia che punta a valorizzare non solo i personaggi più noti, ma anche quelli meno esplorati. La recente accoglienza di Superman ha superato ogni aspettativa, segnando l’inizio di una fase che mira a costruire un universo condiviso ricco, stratificato e variegato. La presenza nel primo film di protagonisti come Superman, Supergirl, Krypto, Hawkgirl, Green Lantern, Mister Terrific e Metamorpho testimonia questa volontà di ampliare la gamma di eroi e villain coinvolti. Questo scenario si prepara ad accogliere un reboot cinematografico che promette di approfondire ulteriormente il mosaico di personaggi, introducendo nuove figure di grande impatto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

